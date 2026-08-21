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Weißes HausSie schreibt dem Präsidenten: „Du bist alles, was für mich zählt“

Lesezeit: 2 Min.

Immer an seiner Seite: Assistentin Natalie Harp verlässt neben US-Präsident Donald Trump den Hubschrauber Marine One .
Immer an seiner Seite: Assistentin Natalie Harp verlässt neben US-Präsident Donald Trump den Hubschrauber Marine One. Mandel Ngan/AFP

Natalie Harp ist Donald Trumps Assistentin. Ihr Verhältnis zu ihm wirft in den USA Fragen auf. Und nötigt der First Lady eine Antwort ab.

Von Peter Burghardt

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Am Donnerstag war Melania Trump mal wieder zu sehen, neben Donald Trump sogar, bei einer Benefizveranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses. In den vergangenen Wochen hatte sich die First Lady eher selten gezeigt, dafür zerbricht sich Amerika den Kopf über eine 35 Jahre alte Frau mit dem Namen Natalie Harp. Deren Nähe zum US-Präsidenten ist zum Thema des Monats geworden. Welche Rolle, fragen sich amerikanische Medien und Politiker, spielt diese Begleiterin neben dem mächtigsten Mann der Welt?

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