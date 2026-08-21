Am Donnerstag war Melania Trump mal wieder zu sehen, neben Donald Trump sogar, bei einer Benefizveranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses. In den vergangenen Wochen hatte sich die First Lady eher selten gezeigt, dafür zerbricht sich Amerika den Kopf über eine 35 Jahre alte Frau mit dem Namen Natalie Harp. Deren Nähe zum US-Präsidenten ist zum Thema des Monats geworden. Welche Rolle, fragen sich amerikanische Medien und Politiker, spielt diese Begleiterin neben dem mächtigsten Mann der Welt?