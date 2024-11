Es leuchtet nicht sofort ein, warum Donald Trump so viel daran liegt, nach Washington zurückzukehren. Das Weiße Haus findet er schäbig im Vergleich zum goldenen Trump Tower in Manhattan und seinem Prunkpalast Mar-a-Lago in Florida. Und führte er eine Rangliste der Städte, die er am meisten hasst, würde die amerikanische Hauptstadt ganz zuoberst stehen. Allenfalls hinter Brüssel, für Trump ein „hellhole“, also ein Höllenloch.