Zwei Mitglieder der Nationalgarde sind in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen worden. Wie der Gouverneur von West Virginia, Patrick Morrisey, mitteilte, befanden sich beide Nationalgardisten, die aus seinem Bundesstaat stammen, daraufhin in einem kritischen Zustand, ihre Überlebenschancen waren zunächst ungewiss. Die Schießerei ereignete sich am Mittwoch in einer Straße unweit des Weißen Hauses in Washington.

Präsident Donald Trump war wegen des Feiertages Thanksgiving nicht im Weißen Haus zugegen, sondern in seiner Residenz in Florida. Trump teilte mit, der mutmaßliche Schütze, den er als „Tier“ bezeichnete, sei schwer verletzt und in Haft. Er werde „einen hohen Preis zahlen müssen“.

Die Umstände der Tat waren zunächst unklar. Vizepräsident J. D. Vance sagte bei einem Besuch von Soldaten in Kentucky, ein Motiv für die Tat sei bisher nicht bekannt. Man bete für die beiden Opfer und ihre Familien. Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte, dass ihr Ministerium mit der örtlichen Polizei zusammenarbeite, um den Vorfall aufzuklären. Eine Sprecherin des US-Präsidialamtes teilte mit, der Sitz des Präsidenten sei vorsorglich abgeriegelt worden.

Seit dem Sommer sind mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington auf den Straßen unterwegs. Donald Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und dies mit der angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.