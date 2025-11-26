Am Mittwochnachmittag Ortszeit sind zwei Nationalgardisten in Washington , D.C. angeschossen worden. Die Tat ereignete sich um etwa 14.15 Uhr in der Nähe der Metrostation Farragut West unweit des Weißen Hauses. Bei den Opfern handelt es sich um zwei Mitglieder der Nationalgarde aus West Virginia. Der Gouverneur des Staates, Patrick Morrissey, teilte auf der Plattform X zunächst mit, beide Nationalgardisten seien tödlich getroffen worden. Später schrieb er, es gebe widersprüchliche Informationen.

Washingtons Bürgermeisterin Muriel E. Bowser erklärte wenig später, beide Nationalgardisten seien am Leben, aber in kritischem Zustand. Sie drückte den Familien der Soldaten ihr Mitgefühl aus und erklärte, es habe sich bei der Attacke um einen „gezielten Angriff“ auf die Nationalgardisten gehandelt. FBI-Direktor Kash Patel sprach von einem „schrecklichen Akt der Gewalt“. Das FBI leite die Untersuchungen. Es werde dafür sorgen, dass alle an der Tat beteiligten Personen zur Verantwortung gezogen würden. Die Nationalgardisten seien zum Schutz der Bevölkerung in der Stadt, sagte Patel. „Sie sind Helden.“

Der mutmaßliche Schütze ist Behördenangaben zufolge ebenfalls verletzt und in Gewahrsam. US-Präsident Donald Trump bezeichnete ihn in einem Post auf seiner Plattform Truth Social als „Tier“. Der mutmaßliche Täter werde einen hohen Preis für die Attacke zahlen. Das Weiße Haus wurde Medienberichten zufolge am Mittwoch umgehend in einen Lockdown versetzt.Trump selbst hielt sich zum Tatzeitpunkt aber nicht in seinem Amtssitz auf. Er ist für Thanksgiving nach Florida geflogen.

Laut Kriegsminister Pete Hegseth werden nun 500 weitere Nationalgardisten nach Washington D.C. geschickt - zusätzlich zu den rund 2000, die bereits seit Sommer dieses Jahres in der Hauptstadt der Vereinigten Staaten stationiert sind.

Nach der Tat waren rund um das Weiße Haus zahlreiche Sicherheitskräfte im Einsatz, vor allem Beamte des Secret Service. Mehrere Straßen wurden abgeriegelt. Auch der Zugang zum Park vor dem Weißen Haus war gesperrt. Die Protestierenden, die sich sonst vor dem Amtssitz des US-Präsidenten aufhalten, versammelten sich vor dem Park.

Einer von ihnen ist Kevin, der nur mit seinem Vornamen in der Zeitung erscheinen möchte. Er erzählte der SZ, er sei gerade auf dem Weg zu einem Palästina-Protest vor dem Weißen Haus gewesen, als er die Schüsse hörte. Er berichtete von zwei Salven mit einer Unterbrechung dazwischen. Danach beobachtete er, wie Mitglieder des Secret Service den Opfern sowie dem Schützen Erste Hilfe leisteten.

„Es ging alles sehr schnell“, erzählte Kevin. Der Secret Service sei in weniger als einer Minute vor Ort gewesen. Bei einem der Nationalgardisten hätten die Helfer die Bemühungen nach einer Weile eingestellt. Jedenfalls habe es so ausgesehen. Den mutmaßlichen Schützen beschreibt der Augenzeuge als dunkel gekleideten Mann.

Die Nationalgardisten patrouillierten laut weiteren Augenzeugen zum Tatzeitpunkt in der Nähe der Haltestelle Farragut West. Die Nationalgarde ist an den meisten Metrostationen in der Stadt präsent. Ihre Präsenz ist umstritten. Vergangene Woche erst hatte ein Bundesrichter angeordnet, den Einsatz der Nationalgarde auszusetzen, bis ein Gerichtsentscheid zu dessen Rechtmäßigkeit vorliege.

Donald Trump begründete die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde nach Washington, D.C. mit der Kriminalität in der Stadt, die gemäß Statistiken allerdings in den vergangenen Jahren gesunken ist. In anderen Städten wie Chicago nannte er als Grund für den Einsatz der Soldaten Proteste gegen die Einwanderungsbehörde ICE.