In Washington wird ein afroamerikanischer Politiker mit einem Umschlag voll Geld erwischt – und trotzdem in seinem Bezirk gewählt. Das lokalpolitische Drama wirft auch ein Licht auf die großen Dramen der USA.

Von Fabian Fellmann, Washington

15 000 Dollar in Scheinen steckten in dem Briefumschlag, den ein junger Mann bei einem vertraulichen Treffen in Washington in Empfang nahm. Er saß auf dem Beifahrersitz in einem Auto im schicken Navy-Yard-Quartier und beugte sich leicht nach vorn, als er das Kuvert in die linke Brusttasche seiner grauen Anzugjacke schob. Die versteckte Kamera erwischte sein Gesicht nicht ganz.