USATrump wittert Chance bei Bieterschlacht um Warner Bros.

Ensteht gerade ein neuer Mediengigant? Ein Paramount-Schrifzug in Los Angeles, im Hintergrund der berühmte Hollywood-Schriftzug an den Hollywood Hills.
Ensteht gerade ein neuer Mediengigant? Ein Paramount-Schrifzug in Los Angeles, im Hintergrund der berühmte Hollywood-Schriftzug an den Hollywood Hills.

Paramount will Netflix ausbooten und den Warner-Konzern schlucken – mitsamt dem Fernsehsender CNN. Gelingt der Deal, gäbe es wohl ein Trump-kritisches Medium weniger.

Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington

Vor ein paar Tagen schien die Schlacht um Warner Bros. Discovery geschlagen zu sein, Netflix hatte offenbar gewonnen. Am Freitag machte die Meldung die Runde, dass der Streamingdienst für 83 Milliarden Dollar zugreifen werde. Die Kabelkanäle CNN und TNT, die zu Warner Bros. Discovery gehören, wären nicht Teil dieses Geschäfts, die Käufer wollen sich nur Studio und Streamingkonkurrenz sichern. Doch jetzt ist da wieder dieser andere Bieter, der das ganze Paket will: Paramount. Das macht die Sache erst recht zum Politikum.

