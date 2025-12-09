Vor ein paar Tagen schien die Schlacht um Warner Bros. Discovery geschlagen zu sein, Netflix hatte offenbar gewonnen. Am Freitag machte die Meldung die Runde, dass der Streamingdienst für 83 Milliarden Dollar zugreifen werde. Die Kabelkanäle CNN und TNT, die zu Warner Bros. Discovery gehören, wären nicht Teil dieses Geschäfts, die Käufer wollen sich nur Studio und Streamingkonkurrenz sichern. Doch jetzt ist da wieder dieser andere Bieter, der das ganze Paket will: Paramount. Das macht die Sache erst recht zum Politikum.
USATrump wittert Chance bei Bieterschlacht um Warner Bros.
Lesezeit: 4 Min.
Paramount will Netflix ausbooten und den Warner-Konzern schlucken – mitsamt dem Fernsehsender CNN. Gelingt der Deal, gäbe es wohl ein Trump-kritisches Medium weniger.
Von Peter Burghardt und Charlotte Walser, Washington
David Ellison:Mit 13 ein eigenes Flugzeug, mit 42 Medien-Mogul
David Ellison hat mit der Produktionsfirma Skydance bewiesen, dass er mehr ist als der Sohn eines der reichsten Männer des Planeten. Nun will er nach Paramount auch den Medienkonzern Warner übernehmen.
