Umfragen zufolge könnten die Demokraten bei den Midterms die Republikaner überrunden. Aber was, wenn die Meinungsforscher falschliegen? Es wäre nicht das erste Mal.

Vielleicht ruhen die letzten Hoffnungen der Republikaner jetzt auf Francesca Hong. Also gewiss nicht auf Hong selbst, der demokratischen Sozialistin aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Eher auf einer Art Hong-Effekt, der sich mit anderen Worten auch als Umfrage-Untauglichkeit beschreiben ließe. Im Frühsommer hatte Francesca Hong über Monate hinweg wie die sichere Siegerin bei den demokratischen Vorwahlen für den Gouverneursposten in Wisconsin ausgesehen. In letzten Umfragen vor dem Wahltag im August lag sie mit zweistelligen Werten vor ihrem Konkurrenten – nur um dann knapp zu verlieren.