Sieben Monate vor den Midterms greift US-Präsident Donald Trump per Exekutivorder in das Wahlrecht ein - ein in den USA beispielloser Schritt. Offiziell soll das Wählen dadurch sicherer werden.

Konkret hat er eine Exekutivorder unterzeichnet, die den Postdienst USPS verpflichtet, innerhalb von 60 Tage ein Regelgebungsverfahren einzuleiten. Diese Liste soll das Heimatschutzministerium gemeinsam mit der Sozialversicherungsbehörde für jeden Bundesstaat erstellen. Briefwahlumschläge sollen zudem mit Tracking-Barcodes versehen werden.

Trump selbst hatte erst vergangene Woche per Briefwahl abgestimmt

Staaten, die die Vorgaben nicht umsetzen, droht der Entzug von Bundesgeldern. Generalstaatsanwältin Pam Bondi wurde angewiesen, Verstöße strafrechtlich zu verfolgen.

Die Order kommt wenige Monate vor den Midterm-Wahlen im November, bei denen die Republikaner ihre Mehrheit im Kongress verlieren könnten. Verfassungsrechtlich ist die Maßnahme höchst umstritten, da Wahlrecht in den USA traditionell Ländersache ist. Der demokratische Wahlrechtler Marc Elias kündigte umgehend eine Klage an. Trump selbst hatte erst vergangene Woche per Briefwahl abgestimmt.

Trump behauptet seit Jahren, seine Wahlniederlage 2020 sei das Ergebnis von Wahlbetrug gewesen.