In den USA stand am Montag der wichtigste Termin zwischen der Präsidentenwahl und der Vereidigung des Siegers an. Die Wahlleute der Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington stimmten über den neuen Präsidenten und seine Vizepräsidentin ab. Die Wahl findet laut Gesetz am ersten Montag nach dem zweiten Mittwoch im Dezember in den Staaten statt. Die Ergebnisse werden nach Washington geschickt, wo der Kongress sie am 6. Januar zählt. Der US-Präsident wird nicht direkt vom Volk gewählt, sondern durch Wahlleute, über die bei der Wahl im November abgestimmt wurde. Die Zahl der Wahlleute eines Staates errechnet sich aus der Zahl seiner Abgeordneten in Repräsentantenhaus und Senat. Insgesamt sind es 538. Im Electoral College kann der Demokrat Joe Biden auf 306 Stimmen zählen, Amtsinhaber Donald Trump auf 232. Die Vereidigung findet am 20. Januar statt. Biden wollte sich am Montagabend an die Nation wenden. Wahlverlierer Trump hat seine Niederlage noch nicht eingestanden und behauptet weiter, er sei durch Betrug um den Sieg gebracht worden. Am Wochenende sprach er Biden erneut die Legitimität ab. "Ich sorge mich, dass das Land einen unrechtmäßigen Präsidenten haben wird. Das macht mir Sorgen - ein Präsident, der verloren hat und schlimm verloren hat", sagte Trump dem Sender Fox News.