Von Boris Herrmann

Usha Vance will ihrem Ehemann jetzt als Hausfrau den Rücken freihalten. Das ist ihr Recht, zumal dieser Ehemann, J. D. Vance, demnächst als Vizepräsident von Donald Trump in kein geringeres Haus als das Weiße Haus einziehen will. Aber es ist trotzdem eine erstaunliche Entwicklung für eine Frau mit ihrer Biografie. An dem Tag, an dem Usha Vance ihren Mann zum Parteitag der Republikaner begleitete und dessen Rede mit ihrer kurzen Vorrede ankündigte, an diesem Tag hat sie ihren hochkarätigen Job bei der Anwaltskanzlei Munger, Tolles & Olson gekündigt, um sich „ganz auf die Fürsorge der Familie zu fokussieren“, wie sie dem Portal SFGate aus San Francisco sagte. 38 Jahre alt, Karriereende und glücklich dabei – wenn sie es selbst so sagt, wird es stimmen.