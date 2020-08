Von Alan Cassidy, Washington

Fred Guttenberg und Andrew Pollack sind beide 54 Jahre alt. Beide sind in New York aufgewachsen, ehe sie nach Südflorida zogen und dort ihr Geld als Immobilienmakler verdienten. Beide Männer sind jüdischen Glaubens, beide interessierten sich lange Zeit nicht besonders für Politik. Und jeder hatten eine Tochter, die in der Kleinstadt Parkland an die Marjory Stoneman Douglas High School gingen. Dort betrat am 14. Februar 2018 ein ehemaliger Schüler das Gebäude, bewaffnet mit einem halbautomatischen AR-15-Gewehr und mehreren Magazinen. Er eröffnete das Feuer auf Lehrer und Schüler und tötete 17 von ihnen.