Es sieht nicht gut aus für die Republikaner vor den Zwischenwahlen am 3. November, also ist US-Präsident Donald Trump dieser Tage viel auf Reisen. Er fliegt mit der Air Force One nach Ohio, Oklahama, Nebraska, Alabama und Texas. Am Freitag steht Syracuse, New York, auf dem Programm, am Samstag will sich der US-Präsident auf den Weg nach Tennessee und Georgia machen. Überall wiederholt er so oder so ähnlich den Satz: „Stellt euch vor, ich stünde auf dem Stimmzettel.“