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USAWahlkampfhilfe, die eher schadet als nützt

Lesezeit: 4 Min.

„Make America Great Forever“: Präsident Donald Trump auf der Bühne in San Antonio, Texas.
„Make America Great Forever“: Präsident Donald Trump auf der Bühne in San Antonio, Texas.
Foto: Callaghan O'Hare/Reuters

„Stellt euch vor, ich stünde auf dem Stimmzettel“: Vor den Zwischenwahlen wirbt US-Präsident Trump für Kandidaten mit schlechten Umfragewerten. Das ist gewagt.

Von Peter Burghardt, San Antonio

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Es sieht nicht gut aus für die Republikaner vor den Zwischenwahlen am 3. November, also ist US-Präsident Donald Trump dieser Tage viel auf Reisen. Er fliegt mit der Air Force One nach Ohio, Oklahama, Nebraska, Alabama und Texas. Am Freitag steht Syracuse, New York, auf dem Programm, am Samstag will sich der US-Präsident auf den Weg nach Tennessee und Georgia machen. Überall wiederholt er so oder so ähnlich den Satz: „Stellt euch vor, ich stünde auf dem Stimmzettel.“

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