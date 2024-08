US-Wahlkampf:„Genossin Kamala“ hängt Trump ab

Von Peter Burghardt, Fabian Fellmann, Chicago

All die Ermahnungen von Donald Trumps Beratern waren vergeblich. „Bitte, Sir, werden Sie nicht persönlich, reden Sie über Inhalte“, sagten sie ihm vor jedem Auftritt, erzählte der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner diese Woche in North Carolina. Das war am Tag, nachdem sein Vorgänger Barack Obama auf dem Parteikongress der Demokraten in Chicago über Trumps „eigenartige Besessenheit mit der Größe des Publikums“ gespottet hatte.