Donald Trump im US-Wahlkampf:Stimmenfang mit megagroßen Sprüchen

Der ungewöhnliche Kampagnenstop ging für Donald Trump nach hinten los. Er war ermutigt durch mehrere Tausend Anhänger, die ihm Ende Mai in der New Yorker Bronx zugejubelt hatten, einer Hochburg der Afroamerikaner und Latinos – mehrheitlich Wähler der Demokraten, bei denen Trump in diesem Wahlkampf zu punkten hofft.

Also suchte der Republikaner am Samstag eine afroamerikanische Kirche in Detroit auf. Keine Megachurch, die sonntags Zehntausende Evangelikale anzieht, sondern eine kleine Kirche in einer Gemeinde, in der die Menschen mit Verwahrlosung, Armut, Drogen und psychischen Krankheiten kämpfen, wie Pastor Lorenzo Sewell der Detroit Free Press sagte. Die Kirche betreibt eine Methadonklinik zur Therapie von Heroinsüchtigen.

Der Vergleich sei ein „big statement“, räumt Trump selbst ein

Dort setzte sich Trump mitten auf die Bühne zwischen lauter Afroamerikaner und begann zu predigen. „Wir haben mehr getan für die schwarze Bevölkerung als jeder andere Präsident seit Abraham Lincoln“, behauptete der Republikaner. Ein „big statement“, wie er selbst einräumte, als er sich mit dem Gründer seiner Partei verglich. Lincoln hatte wegen der Sklaverei einen blutigen Krieg gegen die abtrünnigen Südstaaten geführt, er schaffte die Todsünde der Vereinigten Staaten 1865 ab und ließ bei einem Attentat sein Leben. „Joe Biden hat nichts für Euch gemacht als zu reden“, schimpfte Trump.

Bis zu der Stelle lief es ganz gut für den designierten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. Doch als die Kamera wegschwenkte ins Publikum, waren da fast ausschließlich Weiße zu sehen.

Die Frage, wie viel Unterstützung Donald Trump bei afroamerikanischen Wählern gewinnen kann, wird heiß diskutiert in diesen Tagen, in denen auch meteorologisch eine Hitzeglocke über Detroit liegt. Da die Wahl am 5. November äußerst knapp ausgehen dürfte, kommt den traditionell demokratisch wählenden Minderheiten wie den Afroamerikanern, 14 Prozent der Bevölkerung, und den Latinos, 19 Prozent, überragende Bedeutung zu. Besonders in Swing States wie Georgia, Arizona, Nevada und in wichtigen Städten wie Milwaukee in Wisconsin oder eben Detroit in Michigan.

Die Mehrheit der Afroamerikaner fühlt demokratisch, seit John F. Kennedy in den 1960ern die Bürgerrechtsbewegung umarmte und das Ende der Rassentrennung einleitete. Bei der jüngsten Präsidentschaftswahl holte Joe Biden 92 Prozent der afroamerikanischen Stimmen. Inzwischen aber ist sein Vorsprung geschrumpft, laut einiger Umfragen will nur noch etwas mehr als die Hälfte der Schwarzen Biden wählen. Trump hingegen kommt auf bis zu 30 Prozent Zustimmung, vor allem bei afroamerikanischen Männern.

Laut Umfrage kann Biden auf drei Viertel der Afroamerikaner zählen

Der einflussreiche Abgeordnete Jim Clyburn aus South Carolina machte sich jüngst in der Zeitung Politico über solche Resultate lustig. „Es stimmt etwas nicht mit solchen Umfragen“, sagte der 83-Jährige, einer der ranghöchsten Afroamerikaner in der Kongressabordnung der Demokraten. Inzwischen liegt aber auch eine Auswertung des seriösen Think Tanks Pew Research Centers vor, der nicht nur ein paar Dutzend, sondern mehrere Hundert Afroamerikaner befragen ließ. Obwohl demnach jeder zweite Schwarze sowohl Trump als auch Biden am liebsten gegen andere Kandidaten tauschen würde, kann Biden auf die Unterstützung von drei Vierteln der Afroamerikaner zählen, Trump auf bis zu 20 Prozent.

Ähnlich scheint die Meinungsbildung bei Latino-Wählern zu verlaufen. Biden holte zuletzt 44 Prozent ihrer Stimmen, Trump 16 Prozent. Umfragen zufolge kann der Demokrat wieder mit ähnlichen Anteilen rechnen, doch der Republikaner scheint die Latinos diesmal deutlich stärker zu mobilisieren: Bis zu ein Drittel will für Trump stimmen. Dessen Rhetorik gegen Einwanderer – Mexikaner hatte er pauschal als „bad hombres“ verunglimpft – scheint ihm derzeit im Wahlkampf nicht zu schaden.

Nun umgarnen beide Präsidentschaftskandidaten die Latinos und Afroamerikaner ganz gezielt mit Kampagnen. Zudem holt Trump bei jeder Gelegenheit Tim Scott, Senator aus South Carolina, und Byron Donalds, Abgeordneter aus Florida, auf die Bühne, und lässt Spekulationen gedeihen, er könnte mit einem der Afroamerikaner als Vizepräsidentschaftskandidaten in die Wahl ziehen – oder vielleicht mit Marco Rubio, dem Senator aus Florida mit kubanischen Wurzeln.

Die Arbeitslosigkeit der Schwarzen ist gesunken

Trumps Hauptargument: Den Schwarzen sei es wirtschaftlich nie besser ergangen als in seiner Amtszeit. In der Tat sank die Arbeitslosigkeit der Afroamerikaner unter Trump auf ein Rekordtief – aber unter Biden fiel sie noch tiefer. Zudem rechnet Trump damit, dass seine Hetze gegen Migranten sowohl bei Afroamerikanern als auch Latinos ankommt, da sowohl Schwarze als auch Latinos überdurchschnittlich oft schlecht bezahlte Arbeiten verrichten, in denen die Konkurrenz durch Migranten besonders stark spürbar wird.

Biden wiederum umwirbt die Latinos seit Monaten, etwa als er Julie Chávez Rodriguez zu seiner Wahlkampfmanagerin machte. Und eben erst beschloss er eine Lockerung der Einwanderungsgesetze, die vor allem illegal anwesenden Latinos zugutekommt.

Seine Vizepräsidentin Kamala Harris schickt der Demokrat seit Monaten auf Tournee zu Anlässen der Afroamerikaner. Er hat zwar viele Schwarze enttäuscht, indem er keine umfassende Reform des Wahlrechts auf Bundesebene zustande brachte. Mehrere Bundesstaaten verschärften die Vorschriften, was Afroamerikaner überdurchschnittlich oft daran hindert, ihre politischen Rechte auszuüben. Immerhin erhielt Biden am Mittwoch Gelegenheit, an sein Engagement zu erinnern: Das Land beging den Feiertag Juneteenth, der der Befreiung der letzten Sklaven in den Südstaaten gedenkt. Diesen Tag hatte Biden vor drei Jahren zum nationalen Feiertag erhoben.