Von Fabian Fellmann, Washington

Es war ein wahrlich bemerkenswerter Auftritt von Joe Biden am Donnerstagabend vor der geschichtsträchtigen Independence Hall in Philadelphia. Die Glocken schlugen die achte Abendstunde, da öffnete sich deren Tür und gab den Blick auf eine große USA-Fahne frei. Heraus traten zwei Marines in ihren zeremoniellen Uniformen, die sich zu beiden Seiten der Tür aufstellten. Hand in Hand mit seiner Frau erschien der Präsident der Vereinigten Staaten in der Tür.