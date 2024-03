Von Peter Burghardt, Washington

Das war jetzt also Wahlkampf wie im Western, Showdown am Rio Grande. Zwei Männer auf dem Weg an die Südgrenze Amerikas - der eine in der Boeing 747 namens Air Force One, der andere in seiner Boeing 757, genannt Trump Force One. Joe Biden flog am Donnerstag nach Brownsville, Donald Trump landete in Del Rio und fuhr nach Eagle Pass. High Noon in Texas.