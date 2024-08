Von Fabian Fellmann, Chicago

Es ist noch gar nicht lange her, da war Tim Walz kein Politiker, dessen Reden in sämtlichen anderen Zeitzonen mitverfolgt werden. Sondern lediglich der Gouverneur von nicht einmal sechs Millionen Nordamerikanern, deren Tagesablauf der obskuren Central Time folgt und sich durch eine eigensinnige Bedächtigkeit auszeichnet. Walz ist ein typischer Sohn dieser Mitte der Vereinigten Staaten, aufgewachsen in einem Dorf von 400 Einwohnern in Nebraska. Seine Laufbahn, in aller Kürze: Soldat, Lehrer und Football-Coach, Kongressabgeordneter für die Demokraten, gewählt in einem konservativen Distrikt, seit 2019 Gouverneur von Minnesota im weiten Mittleren Westen.