Was zählt die Wahrheit, wenn Millionen nicht daran glauben? Sehr wenig. Die rechtskonservativen Proud Boys am Wochenende in Washington D.C.

Von Hubert Wetzel, Washington

Der Ziegen-Mann ist auch nach Washington gekommen. Er trägt seine Fellmütze mit den Hörnern, die, wenn man es genau nimmt, eher wie Büffel- als wie Ziegenhörner aussehen, aber das ist vielleicht nicht so wichtig. Jedenfalls ist er in gewissen Kreisen wegen dieser Hörner als der Ziegen-Mann bekannt, manchmal auch als der schreiende Ziegen-Mann, weil er im Sommer in Phoenix einmal mit nacktem Oberkörper auf einem Parkplatz stand und Leute angebrüllt hat, die in ihren Autos auf einen Corona-Test warteten. Der Ziegen-Mann ist ein großer amerikanischer Patriot und ein begeisterter Anhänger von Präsident Donald Trump, für seinen Protest auf dem Parkplatz hatte er sich das Gesicht wie die US-Flagge angemalt. Die eine Hälfte war rot und weiß gestreift, die andere war blau mit weißen Punkten, die wie Sterne aussehen sollten. Das mit dem Virus sei nur eine Propagandalüge der Globalisten, um den Amerikanern ihre gottgegebenen Rechte wegzunehmen, schrie er damals. "Wach' auf Amerika. Freiheit, Freiheit." Es gibt bei Twitter ein Video von dem Auftritt. Man findet es, wenn man nach "screaming goat guy" sucht.