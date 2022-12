Von Fabian Fellmann, Washington

Es läuft gerade gar nicht gut für Donald Trump. Am selben Tag, an dem in New York eines seiner Unternehmen wegen Steuerbetrugs verurteilt wurde, erlitt er in Georgia eine Schmach an den Urnen: Sein Freund Herschel Walker verlor am Dienstag das Rennen um den letzten offenen Senatssitz in Georgia gegen den Demokraten Raphael Warnock.