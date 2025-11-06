Die Nachrufe und Beileidsbekundungen auf die Demokraten in Amerika waren schon alle geschrieben, seit dem Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen November schien sich die Partei in einer Art Schockstarre zu befinden. Landesweiten Erhebungen zufolge rutschte sie in der Wählergunst immer weiter ab, geradewegs in die Bedeutungslosigkeit. Die Demokraten schienen sogar noch unbeliebter als die unbeliebten Republikaner zu sein.
USATrumps Rivalen wachen auf
New York, New Jersey, Virginia, Kalifornien: Mit drei Wahlsiegen und einer weiteren gewonnenen Abstimmung haben sich die Demokraten zurückgemeldet. Sechs Lehren aus diesem beachtlichen Wahlerfolg.
Demokraten:Was in New York klappt, könnte auch dort klappen, wo landesweite Wahlen entschieden werden
