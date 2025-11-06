Zum Hauptinhalt springen

USATrumps Rivalen wachen auf

Lesezeit: 5 Min.

Abigail Spanberger hat die Gouverneurswahlen in Virginia gewonnen - einer von mehreren Siegen der Demokraten.
Abigail Spanberger hat die Gouverneurswahlen in Virginia gewonnen - einer von mehreren Siegen der Demokraten. (Foto: Jay Paul/REUTERS)

New York, New Jersey, Virginia, Kalifornien: Mit drei Wahlsiegen und einer weiteren gewonnenen Abstimmung haben sich die Demokraten zurückgemeldet. Sechs Lehren aus diesem beachtlichen Wahlerfolg.

Von Peter Burghardt und Boris Herrmann, New York/Washington

Die Nachrufe und Beileidsbekundungen auf die Demokraten in Amerika waren schon alle geschrieben, seit dem Wahlsieg von Donald Trump im vergangenen November schien sich die Partei in einer Art Schockstarre zu befinden. Landesweiten Erhebungen zufolge rutschte sie in der Wählergunst immer weiter ab, geradewegs in die Bedeutungslosigkeit hinein. Die Demokraten schienen sogar noch unbeliebter als die unbeliebten Republikaner zu sein.

