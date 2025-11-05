Gouverneurswahlen in den USA gelten als Stimmungstests für das gesamte Land - besonders jene in New Jersey und Virginia . Es sind die einzigen Bundesstaaten, in denen die Abstimmungen jeweils im Jahr nach den Präsidentschaftswahlen stattfinden. Die Oppositionspartei ist dabei im Vorteil, weil die Regierungspartei die Wählerinnen und Wähler oft enttäuscht. Meist siegen in New Jersey und Virginia deshalb die Kandidaten der Opposition.

Auch diesmal lagen die Demokraten laut den Umfragen in beiden Ostküstenstaaten vorne - in New Jersey allerdings nur knapp. Dort ging es um die Nachfolge des demokratischen Gouverneurs Phil Murphy, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten durfte. Im Rennen waren die Demokratin Mikie Sherill und der Republikaner Jack Ciattarelli, der vor vier Jahren nur knapp gegen Murphy verloren hatte.

In Virginia gingen die republikanische Vizegouverneurin Winsome Earle-Sears und die frühere demokratische Abgeordnete Abigail Spanberger ins Rennen um die Nachfolge des Republikaners Glenn Youngkin, der ebenfalls nicht mehr zur Wahl stand. In beiden Staaten haben die Demokratinnen nun gewonnen.

Die 46-jährige Spanberger ist die erste Frau an der Spitze des Staates Virginia, die 53-jährige Sherrill die erste demokratische Gouverneurin. In ihrer Siegesrede sagte Spanberger, sie glaube fest daran, dass es mehr Verbindendes als Spaltendes gebe - in Virginia und im ganzen Land.

Im Wahlkampf hatten sich Spanberger und Sherill neben Kritik an der Trump-Regierung auf das Thema der hohen Lebenshaltungskosten konzentriert - genau wie Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani in New York. Anders als Mamdani stehen Spanberger und Sherill aber für eine Politik der Mitte.

Glückliche Siegerin: Die Demokratin Abigail Spanberger ist zur Gouverneurin von Virginia gewählt worden. (Foto: Stephanie Scarbrough/AP/dpa)

Als Abgeordnete im Repräsentantenhaus teilten sich die beiden Frauen eine Wohnung und bezeichneten sich zusammen mit weiteren Gemäßigten als „mod squad“: die moderate Truppe. Damit grenzten sie sich von linken Abgeordneten um Alexandria Ocasio-Cortez ab, die eine informelle Gruppe mit dem Namen „the squad“ gegründet hatten.

Spanberger und Sherrill weisen weitere Gemeinsamkeiten auf: Beide haben eine Vergangenheit im Verteidigungssystem. Spanberger arbeitete für die CIA in der Terrorismusabwehr, Sherrill war Helikopter-Pilotin für die Navy. Auch das war Thema im Wahlkampf. Der republikanische Kandidat versuchte, Sherrill mit einem Betrugsskandal in der Navy in Verbindung zu bringen. Er hatte die Personalakte aus ihrer Militärzeit erhalten.

Die Ergebnisse sind ein Hoffnungsschimmer für die Demokraten

In Virginia betraf der Skandal den demokratischen Kandidaten für das Amt des Staatsanwalts, Jay Jones. Er hatte vor drei Jahren in Textnachrichten darüber fantasiert, einen politischen Gegner zu erschießen. Dass ihn Spanberger nicht fallen ließ, sorgte für Kritik und könnte Spanberger auch Wählerstimmen gekostet haben. Ein Wähler sagte nach Abgabe seiner Stimme, für ihn sei sie aus diesem Grund nicht infrage gekommen.

Auf der anderen Seite dürfte Spanberger viele Stimmen von Bundesangestellten erhalten haben, die von der Regierung entlassen wurden oder wegen des Shutdowns zwangsbeurlaubt sind. Der Norden Virginias in der Nähe von Washington D.C. ist die Heimat vieler Beamter. Spanberger thematisierte im Wahlkampf deren Situation. Konkurrentin Earle-Sears setzte dagegen auf Kulturkampfthemen wie Transgender im Sport, konnte damit aber nicht punkten.

Obwohl sowohl New Jersey als auch Virginia blaue Staaten sind, also bei den letzten Präsidentschaftswahlen demokratisch wählten, war der Ausgang die Gouverneurswahlen ungewiss. Der Anteil republikanischer Wählerinnen und Wähler hat zuletzt in beiden Staaten zugenommen.

Der Wahlsieg in Virginia und New Jersey ein Jahr nach den Präsidentschaftswahlen und ein Jahr vor den Zwischenwahlen für den US-Kongress ist für die Demokraten eine Erleichterung und ein Hoffnungsschimmer. Bislang erweckten sie den Eindruck, als hätten sie die Wahl von Donald Trump noch nicht überwunden. Um von einem demokratischen Momentum zu sprechen, ist es noch zu früh. Klar ist aber: Die Republikaner haben einen Denkzettel erhalten, wenn auch einen erwartbaren.