Trumps Angriffe haben an Bidens ziemlich solidem Vorsprung in den Umfragen wenig geändert.

Von Hubert Wetzel, Washington

Einen Handschlag der beiden Kandidaten wird es nicht geben. Zu riskant - das Virus. Auch das Publikum wurde verkleinert, statt 900 dürfen nur ein paar Dutzend Menschen in den Saal in Cleveland, Ohio, in dem der republikanische Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden an diesem Dienstagabend ihr erstes Fernsehduell austragen werden. Alle Zuschauer müssen sich Masken vor Mund und Nase binden, sie wurden auf das Coronavirus getestet und sitzen zwei Meter voneinander entfernt. Auch Kandidatendebatten sind in Zeiten einer Pandemie eben nicht mehr das, was sie waren.