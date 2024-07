Trumps Strategie gegen eine Kandidatin Harris zeigt sich sofort nach Joe Bidens Verzicht: Er macht sie einfach für all das verantwortlich, was er bisher dem Präsidenten vorgeworfen hat. Eines allerdings macht die ganze Sache für ihn nun doch schwieriger.

Von Peter Burghardt

Vier Tage lang hatten die Republikaner auf ihrem Parteitag in Milwaukee Donald Trump gehuldigt und Joe Biden veralbert. Kamala Harris kam auch vereinzelt vor, weil sie erstens seine Vizepräsidentin ist und es zweitens nur eine Frage der Zeit zu sein schien, ehe der US-Präsident seine Kandidatur abgibt. Als Ersatz für ihn war sie von Anfang an die erste Option. Doch das war vergangene Woche. Jetzt aber legen Trump und seine Freunde erst so richtig los.