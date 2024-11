Bislang hatten die Demokraten mit 51 Sitzen eine hauchdünne Mehrheit in der Kongresskammer. Nach Siegen der republikanischen Kandidaten in Ohio und West Virginia ändern sich nun die Mehrheitsverhältnisse. In Ohio bekommt der republikanische Kandidat Bernie Moreno einen Sitz, in West Virginia Jim Justice. Zuvor hielten dort die Demokraten jeweils den Senatssitz.

Schlüssel für den wichtigen Erfolg der Republikaner im Senat ist außerdem der Sieg der republikanischen Senatorin Deb Fischer aus dem Bundesstaat Nebraska. Sie verteidigt ihren hart umkämpften Sitz gegen den unabhängigen Kandidaten Dan Osborn und verhilft ihrer Partei damit über die Hürde, um die Kontrolle in der Parlamentskammer zu erlangen.

Demokraten hoffen noch auf Mehrheit im Repräsentantenhaus

Ein US-Präsident, der nicht die Unterstützung in beiden Parlamentskammern genießt, steht innen- wie außenpolitisch oft vor großen Herausforderungen. Das Abgeordnetenhaus hat die Budgethoheit und das Vorschlagsrecht für Gesetze. Der Senat wiederum spielt etwa eine entscheidende Rolle bei der Bestätigung hochrangiger Personalentscheidungen der Regierung. Ohne eine Mehrheit kann ein Präsident Schwierigkeiten haben, Ministerposten, Botschafterämter sowie Richterstellen zu besetzen, da alle hochrangigen Ernennungen durch den Senat bestätigt werden müssen.

Neben der Präsidentschaftswahl findet die Abstimmung über die Zusammensetzung des US-Kongresses statt, bei der alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 34 der 100 Sitze im Senat zur Wahl stehen. Zusätzlich wurden in zahlreichen Bundesstaaten Volksabstimmungen zu teils heftig umstrittenen Themen abgehalten – von Fragen zur Abtreibung bis hin zur Legalisierung von Marihuana. Noch ist die Auszählung bei den Kongresswahlen nicht vorbei – die Demokraten hoffen darauf, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen.