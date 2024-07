Wahl in den USA:Wer könnte Biden beerben?

Von Peter Burghardt, Washington

Niemand außer Joe Biden und seinen engsten Vertrauen weiß, ob oder wann er aufgibt. Seit Tagen versucht der 81 Jahre alte US-Präsident in seinem Strandhaus am Rehoboth Beach in Delaware die Covid-Viren loszuwerden, seine Kritiker aus eigenen Reihen werden derweil immer mehr. Seine Kandidatur wird Biden kaum retten können, obwohl er sich stur wehrt. In jedem Fall wird der Parteitag der Demokraten vom 19. bis 22. August deutlich interessanter als bis vor einigen Monaten erwartet.