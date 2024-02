USA:Ein einsamer Farmer verteidigt Joe Biden

Die Aufregung von Las Vegas ist längst vergessen, als sich der Great Basin Highway gegen Caliente hinunterneigt. Die grelle Casino-Reklame war schon am Stadtrand aus dem Rückspiegel verschwunden, wenige Meilen später auch die letzten Tafeln der Cannabisboutiquen. Danach führt die U.S. Route 93 mehr als zwei Stunden lang durch die Wüste, meist schnurgerade, bis sie die braunen Delamar Mountains Richtung Caliente durchquert.

Caliente ist das spanische Wort für "heiß". Hier schreiben sie nicht wie sonst in den Vereinigten Staaten die Einwohnerzahl auf die grüne Ortstafel, sondern die Höhe: 4398 Fuß, 1340 Meter über Meer. Das ist eindrücklicher als die Population: 990, Tendenz sinkend.

Ausgerechnet die wunderschöne, aber auch unwirtliche Wüste von Nevada suchte sich Rodney Mehring aus, als er 2005 einen Neustart wagte. Er hatte genug von der Arbeit als Bienenjäger auf pestizidverseuchten Feldern, baute in Caliente seine eigene Gemüsefarm auf. Wenig später erwarteten seine Frau und er das fünfte Kind.

Ohne Biden wäre er nicht mehr hier, sagt Mehring

Jetzt, fast zwanzig Jahre später, zieht der 55-Jährige auf seiner Blue Lizard Farm einen französischen Rettich aus der Erde, wischt sich die Hände an der sandfarbenen Latzhose ab und sagt, ohne Präsident Joe Biden wäre er wohl nicht mehr hier: "Seine Förderprogramme für Kleinbauern waren ein Rettungsring."

Nach der Covid-Pandemie übernahm der Staat die Schuldzinsen, auch in Bidens Gesetzesakt zur Milderung der Inflation waren Gelder für Kleinfarmer enthalten. Barack Obama hatte Fördermittel für Kleinbauern eingeführt, Donald Trump stoppte sie, Joe Biden nahm sie wieder auf. Selbstverständlich werde er für Biden stimmen bei der Präsidentschaftswahl, sagt Mehring. Mit dieser Meinung ist er weit herum so allein wie als Gemüsebauer in dem Bundesstaat der Casinos, Silberminen und Rinderzüchter.

Nevada ist ein Swing-State, mal siegen die Linken, mal die Rechten. Vor vier Jahren gewann Biden mit 33 596 Stimmen Vorsprung, im Bezirk von Bauer Mehring jedoch wählten 84,5 Prozent Trump. Eher wird die Bar an der Hauptstraße von Caliente im nächsten Gault-Millau aufgeführt, als dass Lincoln County bei den Vorwahlen Anfang Februar nicht für Trump stimmen wird. Der Bezirk ist etwas kleiner als Brandenburg, fast jeder Zweite der 4500 Einwohner ist Mormone. Auch Rodney Mehring wurde in diese konservative christliche Gemeinschaft hineingeboren, trat aber schon vor Jahren aus. Auch das macht ihn hier zum Außenseiter.

Das Leben ist hart in Caliente. Tagsüber können unbarmherzig hohe Temperaturen herrschen, nachts fällt das Thermometer selbst im Juni noch in den Frostbereich. Seinen Namen trägt der Ort wegen seiner heißen Quellen, verborgen hinter einem geschlossenen Motel, wo bis in dieses Jahrtausend hinein ein Sektenführer minderjährige Mädchen verheiratete, nicht wenige mit sich selbst. Da waren die Pläne, aus Caliente einen noblen Kurort auf halbem Weg zwischen Los Angeles und Salt Lake City zu machen, schon lange vom Winde verweht. Auch das Bahndepot von Union Pacific war da längst keine relevante Arbeitsstätte mehr, sondern nur noch eine historische Kulisse.

"Super Greens" statt Eisbergsalat

Der Niedergang lasse sich aufhalten, sagt Rodney Mehring. Er will hier einen neuen Wirtschaftszweig etablieren, eine neue Art von Farm. Zehn Acres besitzt er, rund 40 000 Quadratmeter, ein Kleinbetrieb selbst nach europäischen Massstäben, gekauft zum Spottpreis von 30 000 Dollar, 27 000 Euro. Solche Mikrofarmen seien ein Zukunftsmodell, glaubt Mehring. "All die kleinen Bauernhöfe werden immer wichtiger, weil die Bundesregierung die Lebensmittelversorgung regionalisieren will." Die Konsumenten wollten wissen, woher ihr Essen komme, sie wollten frisches Gemüse, klimaschonend produziert. Keine Selbstverständlichkeit in den großen USA, der Geburtsstätte jener Salatsorte, die auf Eis von der Westküste bis an die Ostküste gekarrt werden kann.

Detailansicht öffnen Rodney Mehring glaubt, dass Mikrofarmen wegen des Trends zu regionalen Lebensmitteln eine Zukunft haben. (Foto: Fabian Fellmann)

Frischer ist, was Rodney Mehring aus seinen zehn Treib- und Gewächshäusern nach Las Vegas liefert. Etwa der Frühlingsmix aus jungen Spinat- und Salatblättern, angebaut ohne Pestizide. Im Luxuscasino Bellagio wurde jahrelang Salat von der Blue Lizard Farm serviert. Doch die Lieferwege durch die Wüste waren zu weit, die Arbeitstage zu lang, die Einnahmen zu unsicher.

Inzwischen verkauft Mehring Salat, Tomaten und Trauben an den Bundesstaat Nevada, für die Essensausgabe an Bedürftige. "Ich liebe die Vorstellung, dass mein Essen an Leute geht, die es brauchen", sagt der Bauer, der seiner Familie nicht immer Gemüse kaufen konnte. Reich ist er noch immer nicht, seine fünf Angestellten, alle ohne höheren Schulabschluss, verdienten besser als er, sagt er. "13 Dollar pro Stunde erhält mein bester Arbeiter. Ich würde gern mehr zahlen. Aber das gibt der Markt nicht her."

Nun träumt Mehring davon, seinen Betrieb in eine Stiftung zu überführen, um sein Wissen weiterzugeben. Wie man in Caliente zarte Salatpflänzchen vor scharfem Südwind und Bodenfrost schützt. Wie man den harten Boden schonend von den zähen Samen der Wüstenpflanzen befreit, ohne ihn seiner Nährstoffe zu berauben. Soeben hat der Idealist einen Anerkennungspreis für den Kleinbetrieb des Jahres 2023 erhalten, vom Gouverneur Nevadas, einem Republikaner, im Amt dank Trumps Hilfe.

Donald Trump? Produziert nur Chaos, findet der Farmer

In Trump sieht Mehring einen Agenten des Chaos. Doch der linke Bauer hat gelernt, sich mit der konservativen Mehrheit zu arrangieren, gehässige Online-Debatten lässt er bleiben. Dafür engagiert er sich im Bauernverband, wo er versucht, konservative Berufskollegen für die Förderprogramme des Bundes zu gewinnen. Etwa, wenn wieder ein Platzregen die trockene Landschaft überschwemmt, Straßen wegspült und Quellfassungen verschüttet, was sich wegen des Klimawandels häuft. Nicht immer kann er sich dann die Bemerkung verkneifen, vielleicht habe Biden eben doch recht mit seiner Klimaschutzpolitik.

Auch Dann Mathews kriegt Mehrings Spott zu hören - immer wenn er die Unwetterhilfe des Bundes in Anspruch nimmt. Spiel mit Dreck steht auf dem Kapuzenpulli des Präsidenten des lokalen Bauernverbands. Nach getaner Arbeit sitzt der 36-Jährige auf dem Sofa in seiner Stube, über sich die Fotos seiner Frau und der vier kleinen Kinder, an diesem Abend ausgeflogen zu einem Familienbesuch in Utah. Mathews nimmt die Bundeshilfe an, weil es sie nun einmal gibt. Aber er würde sofort für die Abschaffung der Förderprogramme stimmen, um den Markt freier spielen zu lassen, sagt er: "Ich will weniger Regeln aus Washington und mehr bei uns hier entscheiden."

Mathews' Farm verbraucht mehr Elektrizität als alle Einwohner seines Dorfs zusammen. Bis zu 15 000 Dollar monatlich kostet ihn der Strom, mit dem seine Pumpen das Grundwasser auf die Felder holen. Dort baut er Alfalfa an, das er als Edelheu nach Taiwan verkauft. Auch der Mais geht in den Export, seine Rinder weiden nur noch die Stümpfe ab.

Das Vertrauen in Trump ist begrenzt

Das Geschäft der Bauern sei schwieriger geworden, klagt Mathews. Während Trumps Präsidentschaft war der Dieselpreis auf ein Dollar pro Gallone gesunken, jetzt beträgt er mindestens das Dreifache. Für Joe Biden wird Dann Mathews darum ebenso wenig stimmen für andere Demokraten. "Ich befürchte, dass sie uns eines Tages verbieten, unser Vieh weiden zu lassen", sagt er. Den Demokraten in der 3000 Kilometer entfernten Hauptstadt fühlt sich der Bauer ausgeliefert. 97 Prozent der Landesfläche von Lincoln County gehören der Bundesregierung in Washington.

Biden sei ein "absolutes Wrack", er habe die guten Beziehungen der USA zu anderen Ländern ruiniert und schütze die Grenze zu wenig, schimpft Mathews, dann erzählt er: Auch seine Frau stamme aus Lateinamerika, auch unter seinen Freunden seien illegale Migranten, er selbst spreche fließend Spanisch. "Wir sollten mehr Leute auf regulärem Weg ins Land lassen", sagt er. "Aber sie einfach über die Grenze strömen zu lassen, ist nicht sicher."

Auch Donald Trump traut der Bauer nicht. "Er glaubt nicht wirklich an konservative Werte", sagt der Mormone. Und die Unruhe der vergangenen acht Jahre haben ihm nicht behagt: "Als Geschäftsmann wünsche ich mir vor allem mehr Stabilität." Trump plant einen Strafzoll von zehn Prozent auf Importe, was Mathews' Geschäft schaden würde. Am liebsten sähe er Ron DeSantis oder Vivek Ramaswamy als Präsidentschaftskandidaten. Doch beide sind ausgeschieden, lange bevor Nevada an der Reihe war.

"Die Republikaner machen oft nicht viel anders als die Demokraten."

Im Rennen ist nun nur noch Nikki Haley, die frühere Gouverneurin von South Carolina. Die lokale Parteiführung hat die Spielregeln jedoch zu Trumps Gunsten abgeändert. Am Dienstag, 6. Februar, finden die Vorwahlen des Bundesstaats statt. Die Partei ignoriert diese Primaries und hält stattdessen Parteiversammlungen ab, bei denen Trump der einzige Kandidat ist, er wird alle 26 Delegierten Nevadas für den Nominierungsparteitag der Republikaner gewinnen. Auf der Gegnerseite ist Joe Biden ebenfalls der Sieg sicher; Vizepräsidentin Kamala Harris hat für ihn soeben die mächtige Culinary Workers Union umworben. Die Gewerkschaft der Casino-Angestellten ist für die Demokraten die entscheidende Kraft in Nevada.

Von dem parteipolitischen Hickhack hat Dann Mathews genug. Er ist kürzlich desillusioniert zur Libertären Partei gewechselt, die möglichst viele Gesetze abschaffen will. "Die Republikaner machen oft nicht viel anders als die Demokraten", sagt er. Im Zweifelsfall aber wird Mathews im November rechts wählen: "Sollte es leider wieder auf Biden und Trump hinauslaufen, unsere zwei alten, korrupten Typen, vertraue ich Trump mehr."