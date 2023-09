Von Christian Zaschke, New York

Falls es in den USA einen einzigen Menschen gab, der die chaotische zweite Präsidentschaftsdebatte der republikanischen Kandidaten am späten Mittwochabend mit Freude verfolgt hat, so dürfte das Donald Trump gewesen sein. Der ehemalige Präsident hat wie schon beim ersten Mal nicht teilgenommen, und so wurde er erneut Zeuge, wie seine verbliebenen sieben Konkurrenten um die Kandidatur der Republikaner sich fortwährend ins Wort fielen, einander attackierten und ausnahmslos den Eindruck erweckten, jetzt schon Kandidaten der Verzweiflung zu sein.