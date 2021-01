Die National Rifle Association hat in New York Konkurs angemeldet, will den Betrieb aber im Bundestaat Texas fortführen.

Die wichtigste Organisation der US-Waffenlobby ist laut Medienberichten bankrott. Die National Rifle Association bestätigte am späten Freitagabend, sie habe bei Gericht Konkurs nach Kapitel elf angemeldet und wolle sich in Eigenverwaltung neu strukturieren; nach dieser Regelung könnte sie den Betrieb fortsetzen. Die Organisation setzt sich für das Recht zum Tragen von Waffen ein und lehnt Beschränkungen des entsprechenden Verfassungszusatzes ab. Sie machte das politische Klima an ihrem bisherigen Sitz in New York für ihre Probleme verantwortlich. Dort ermitteln Staatsanwälte gegen Mitglieder der Führung der NRA. Sie kündigte an, ihren Sitz in den Bundesstaat Texas verlegen zu wollen.