Anhänger der Glaubensgemeinschaft "World Peace and Unification Sanctuary" in Pennsylvania, die ihre AR-15- Gewehre segnen lassen.

Dana Loesch trägt Schwarz. Schwarze Lederjacke, schwarze Hose, schwarze Schnürstiefel. Ihre Haare sind schwarz, um ihre Augen herum hat sie anthrazitfarbenen Lidschatten aufgetragen, grau und rauchig wie eine Schmauchspur. Das sieht martialisch aus, passt aber zum Anlass: Dana Loesch ist an diesem Abend in den Mathematik-Hörsaal der University of Colorado in Boulder gekommen, um über Waffen zu reden.