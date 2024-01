New Hampshire wird der erste ernste Test für Trump

In Iowa siegt der Ex-Präsident mit Rekordwerten. Doch der Bundesstaat, in dem die nächsten Vorwahlen anstehen, tickt ganz anders.

Von Fabian Fellmann, Washington

Kühl haben sie in New Hampshire auf den klaren Sieg von Donald Trump bei der Vorwahl der Republikaner in Iowa vom Montag reagiert. Trump holte bei den dortigen Caucuses 51 Prozent der Stimmen, weit vor Ron DeSantis mit 21 Prozent und Nikki Haley mit 19 Prozent.