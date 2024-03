Donald Trump hat am Super Tuesday so viele Delegiertenstimmen gesammelt, dass die Chancen seiner Konkurrentin Nikki Haley gegen null gehen.

Für den Ex-Präsidenten war der Super Tuesday ein super Tag. Doch seine Herausforderin Nikki Haley macht es spannend, indem sie erst mal gar nichts sagt - nicht einmal zu ihrem Sieg in Vermont.

Von Fabian Fellmann, Washington

Der Abend des Super Tuesday verlief für die Republikaner ziemlich genau so, wie es zu erwarten war: Favorit Donald Trump gewann die Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur deutlich vor Nikki Haley, der früheren UN-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina. In zwölf der 15 Bundesstaaten holte Trump eine klare Mehrheit der Stimmen gemäß den Auszählungen und Hochrechnungen, die am späten Dienstagabend (Ortszeit) vorlagen. Doch der Zwergstaat Vermont, ganz im Nordosten, vermasselte ihm einen Sieg auf der ganzen Linie.