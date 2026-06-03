Die Demokraten wollen auch den nächsten Gouverneur im wichtigsten Bundesstaat der USA stellen - und die Bürgermeisterin von Los Angeles. Die Liste der Kandidaten ist eher bunt als prominent.

Was waren das für seltsame Vorwahlen diesmal in Kalifornien, dem wichtigsten Bundesstaat der USA. Bei den amerikanischen Zwischenwahlen im Herbst wird dort unter anderem der Posten des Gouverneurs neu vergeben; Gavin Newsom muss nach acht Jahren aufhören. Das Amt ist eines der bedeutendsten überhaupt – laut Internationalem Währungsfonds ist Kalifornien nach den ganzen USA, China und Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, noch vor Japan. Jetzt ging es um die Finalisten.