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Vorwahlen in den USAEs könnte knapp werden für die Demokraten in Kalifornien

Lesezeit: 4 Min.

Eine Wählerin in der Stadthalle in San Francisco. Noch liegen keine Ergebnisse vor.
Eine Wählerin in der Stadthalle in San Francisco. Noch liegen keine Ergebnisse vor. Jeff Chiu/AP Photo/Jeff Chiu

Die Demokraten wollen auch den nächsten Gouverneur im wichtigsten Bundesstaat der USA stellen - und die Bürgermeisterin von Los Angeles. Die Liste der Kandidaten ist eher bunt als prominent.

Von Peter Burghardt, Washington

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Was waren das für seltsame Vorwahlen diesmal in Kalifornien, dem wichtigsten Bundesstaat der USA. Bei den amerikanischen Zwischenwahlen im Herbst wird dort unter anderem der Posten des Gouverneurs neu vergeben; Gavin Newsom muss nach acht Jahren aufhören. Das Amt ist eines der bedeutendsten überhaupt – laut Internationalem Währungsfonds ist Kalifornien nach den ganzen USA, China und Deutschland die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, noch vor Japan. Jetzt ging es um die Finalisten.

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