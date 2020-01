Nach dem 3. November 2020 ist klar, ob die Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin vom 45. (also dem derzeitigen Amtsinhaber Donald Trump) oder von einem 46. Präsidenten beziehungsweise einer Präsidentin angeführt werden. Das wäre der Fall, wenn der Herausforderer die Mehrheit der Wahlmännerstimmen für sich gewinnen kann. Vor der eigentlichen Präsidentschaftswahl müssen Demokraten und Republikaner aber erst noch ihre Kandidaten bestimmen. Bei der "Grand Old Party", den Republikanern, wird der Kandidat wohl Trump heißen - bislang gibt es keine ernsthafte Konkurrenz. Bei den Demokraten dagegen ist das Rennen offen.

In den kommenden knapp fünf Monaten werden in allen Bundesstaaten, im Hauptstadtdistrikt und in den Territorien der USA Vorwahlen abgehalten, um die jeweiligen Kandidaten der Parteien zu bestimmen. Wir erklären Ihnen, wie Caucuses und Primaries funktionieren, welche Bewerber noch aussichtsreich im Rennen sind, und wer von diesen die besten Chancen hat, ins Oval Office einzuziehen.

So funktionieren die Vorwahlen

Um auf den Parteitagen im Sommer als Präsidentschaftskandidat aufgestellt zu werden, müssen die Bewerber in Vorwahlen in allen Bundesstaaten genug Delegiertenstimmen sammeln. Auf dem Parteitag der Demokraten Mitte Juli etwa werden 4750 Delegierte erwartet. Wer hier eine Mehrheit erzielt, also 2376 Delegiertenstimmen, ist Präsidentschaftskandidat der Partei. Der Einfluss der einzelnen Bundesstaaten hängt von der Einwohnerzahl ab. Kalifornien etwa schickt 415 Delegierte zum demokratischen Parteitag. North Dakota nur 14.

In den meisten Staaten werden dem Gewinner der Vorwahl alle Delegiertenstimmen zugesprochen. In manchen Staaten können alle Kandidaten entsprechend ihres Wahlerfolges Delegiertenstimmen sammeln. Das gilt etwa für Kalifornien, das von allen Staaten die meisten Stimmen zu vergeben hat.

Vorwahlen gibt es auch auf republikanischer Seite. Trump hat ja bisher immerhin drei Gegenkandidaten, Roque De La Fuente, Joe Walsh und William Weld. Allerdings sind die republikanischen Vorwahlen in bisher sieben Bundesstaaten abgesagt worden - wegen der offensichtlichen Chancenlosigkeit von De La Fuente, Walsh und Weld. Dort gehen alle Delegiertenstimmen automatisch an Trump.

Caucus und Primary

Die Vorwahlsysteme unterscheiden sich zum Teil erheblich. In einer Handvoll Staaten gibt es die Caucuses, die allein von den Parteien organisiert werden. Hier dürfen nur Parteimitglieder ihre Kandidaten wählen. In Iowa etwa müssen die Wähler sich an bestimmten Orten versammeln und dann dort gemeinsam ihre Stimme abgeben.

In der Regel aber kommt es zu Primaries. Diese werden von staatlichen Behörden organisiert. Es gibt geschlossene und offene Varianten. In geschlossenen Primaries dürfen registrierte Wähler einer Partei nur für einen Bewerber ihrer Partei stimmen. In offenen Primaries dürfen registrierte Wähler Kandidaten beider Parteien wählen. In beiden Varianten haben die Wähler aber nur eine Stimme.

Die Wahlbeteiligung ist meist recht gering. 2016 haben nur knapp 29 Prozent aller Wahlberechtigten an den Primaries teilgenommen. Trump haben damals etwas mehr als 14 Millionen Stimmen gereicht, um Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Das waren 44,9 Prozent aller republikanischen Vorwahlstimmen.

Warum der neue Super Tuesday besser ist als der alte

In diesem Jahr ist der Super Tuesday so richtig super. In 16 Bundesstaaten werden am 3. März Vorwahlen abgehalten. Erstmals wird mit Kalifornien der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat dabei sein. Kalifornien stellt mit 416 die meisten Delegierten für den Parteitag der Demokraten im Sommer. Georgia dagegen wählt nicht mehr am Super Tuesday, sondern erst am 24. März.

Das hat einigen Einfluss auf die Dramaturgie dieser Vorwahlen. Nach dem diesjährigen Super Tuesday werden bereits 40 Prozent aller Delegiertenstimmen vergeben sein, Mitte März sind es dann schon mehr als 60 Prozent. Das spricht womöglich für eine schnelle Entscheidung bei den Demokraten, wenn sich denn einer der immer noch mehr als ein Dutzend Kandidaten als Favorit herausstellen sollte.

Mit Kalifornien und ohne Georgia wird der Super Tuesday ein deutlich repräsentativeres Bild über die Gemütslage der Demokraten im Land liefern als bei vergangenen Vorwahlen. Bisher waren am Super Tuesday Staaten wie Georgia mit hohem Anteil schwarzer Einwohner überrepräsentiert. Kalifornien gleicht das aus. Die Demokraten, die am Super Tuesday 2020 ihre Stimme für ihren Lieblingskandidaten abgeben können, entsprechen mehr dem Bevölkerungsschnitt als zuvor. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass sich schon nach dem 3. März ein klares Bild abzeichnet, wer die Demokraten in die Präsidentschaftswahl 2020 führt.

Die Top-4-Kandidaten der Demokraten

Das Bewerberfeld ist bei dieser Präsidentschaftswahl so groß wie nie. Zwischenzeitlich haben sich 24 Demokraten um die Kandidatur ihrer Partei beworben. Inzwischen sind es nur noch 15, Tendenz abnehmend. Folgende vier Kandidaten haben derzeit die besten Aussichten:

Im Mittel aller Umfragen unter demokratischen Wählern kommen sie auf zehn Prozent und mehr. Dahinter passiert lange nichts. Der noch kurz vor knapp eingestiegene Milliardär Michael Bloomberg etwa, derzeit Nummer fünf, kommt je nach Umfrage auf fünf bis acht Prozent Zustimmung. Die folgende Grafik zeigt den Mittelwert der aktuellen Umfragen. Jeder Punkt steht für einen Umfragewert der Kandidaten. In der Berechnung sind nur die seriösesten Umfrageinstitute berücksichtigt.

Schon die ersten Vorwahlen werden das demokratische Bewerberfeld voraussichtlich ordentlich eindampfen. Wer im ländlich geprägten Iowa und neun Tage später in New Hampshire nicht überzeugen kann, wird beim Super Tuesday Anfang März wohl auch keine großen Chancen haben. Dass Michael Bloomberg überhaupt erst beim Super Tuesday antritt, ist seiner Strategie geschuldet, primär einen Sieg von Sanders und Warren verhindern zu wollen. Entsprechend kommt er in den Umfragen der ersten Vorwahlen nicht vor:

Wie stehen die Chancen gegen Trump?

Während Biden eine Politik im Sinne der Nachfolge Barack Obamas verspricht, stehen Sanders und Warren für eine explizit linkere politische Einstellung. Buttigieg liegt irgendwo dazwischen. Landesweit betrachtet hat in Umfragen der frühere Vizepräsident die besten Chancen gegen Trump. Allerdings ziehen Sanders und Warren ähnliche Schichten an und nehmen sich derzeit wohl noch gegenseitig Stimmen weg.

