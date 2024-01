Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die ersten parteiinternen Vorwahlen der Republikaner in Iowa gewonnen. Das berichteten die Fernsehsender CNN, Fox News und CBS am Montagabend (Ortszeit) übereinstimmend unter Berufung auf eigene Prognosen. Das Rennen um Platz zwei zwischen Nikki Haley und Ron DeSantis läuft noch. In 295 Tagen, also fast zehn Monaten, wird in den USA ein neuer Präsident gewählt wird. Vieles deutet auf ein Duell zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden hin.

Traditionell ist Iowa der Bundesstaat, in dem die ersten Vorwahlen stattfinden. Zwar ist es mit etwas mehr als drei Millionen Einwohnern und nur sechs von 538 Stimmen im electoral college, dem Wahlmännergremium der USA, relativ klein. Aber Iowa ist traditionell ein swing state, also einer der Bundesstaaten, in denen abwechselnd Republikaner oder Demokraten gewonnen haben. Wer hier im parteiinternen Vorentscheid den ersten Sieg einfährt, erhält einen frühen Schub für seine Kampagne.

1700 kleine Bürgerversammlungen in Iowa

Seit Monaten liegt Trump in allen US-weiten Umfragen sehr weit vorn, was die Zustimmung der Parteibasis anbelangt. Endgültig bestimmt wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner aber erst im Sommer bei einem Parteitag. Trump hofft, dass er das Rennen deutlich früher entschieden hat, möglichst bereits im März, bevor der erste der zahlreichen gegen ihn angesetzten Prozesse beginnt.

Bemerkenswert in Iowa ist, dass dort die Vorwahlen der Republikaner nicht wie sonst in zahlreichen Bundesstaaten als Urnenwahlen, den sogenannten primaries, sondern in Form eines caucus abgehalten werden. Dabei handelt es sich um viele einzelne, kleine Bürgerversammlungen. Etwa 1700 finden in Iowa statt, oft in Schulen oder Kirchen. In Reden wird dann für die jeweiligen Bewerber geworben. Die abgegebenen Stimmen werden gezählt und das Ergebnis von der Partei innerhalb von Stunden bekannt gegeben.

Seitens der Demokraten gibt es aus Iowa an diesem Montag keine Vorwahlergebnisse. Sie halten in dem Bundesstaat in diesem Jahr ausschließlich eine Briefwahl ab, deren Ergebnis erst am 5. März, dem sogenannten Super Tuesday bekannt gegeben wird, an dem gleich mehr als ein Dutzend Bundesstaaten ihre Vorwahl abhalten. Joe Biden ist als Kandidat ohnehin gesetzt, wenn nicht noch etwas sehr Außergewöhnliches passiert. Allerdings gelten die demokratischen Vorwahlen als Gradmesser, wie groß sein Rückhalt an der Parteibasis ist, wo es durchaus kritische Stimmen gibt. Erste Vorwahlstation der Demokraten ist New Hampshire am 23. Januar.