Von Peter Burghardt, Washington

Der Nahe Osten ist in Michigan geografisch natürlich eher fern, es sind ein paar Tausend Meilen. Aber in diesem Bundesstaat leben eine ganze Menge Menschen, denen die amerikanische Unterstützung für Israel zu weit geht und die einen Waffenstillstand in Gaza verlangen. Viele von ihnen stammen aus der Region, haben arabische Wurzeln oder sind jedenfalls Muslime. Manche dieser Kritiker sind auch einfach nur links, oft jung. Das bekam Joe Biden bei den Vorwahlen an diesem Dienstag zu spüren.