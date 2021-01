Im Streit um das von US-Präsident Joe Biden angestrebte neue Konjunkturpaket in der Coronakrise haben zehn republikanische Senatoren einen Alternativvorschlag unterbreitet. In einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben der Senatoren an Biden hieß es, sie seien bereit zur Zusammenarbeit und hätten ihren Plan "im Geiste von Überparteilichkeit und Einigkeit" entworfen. Darin enthalten seien auch die von Biden vorgeschlagenen Mittel in Höhe von 160 Milliarden Dollar, die unter anderem für die Entwicklung und die Verteilung von Covid-19-Impfstoff eingesetzt werden sollen. Bidens Konjunkturpaket sieht ein Volumen von rund 1,9 Billionen US-Dollar (fast 1,6 Billionen Euro) vor. Im Brief der Senatoren ist keine Gesamtsumme angegeben. Der Sender CNN berichtete aber, der Umfang dürfte nach Schätzungen zwischen 500 und 600 Milliarden US-Dollar liegen. Das Weiße Haus teilte am Sonntag mit, Biden rufe den Kongress dazu auf, seinen "Amerikanischen Rettungsplan" sofort zu verabschieden. Um seine Pläne durchzusetzen, ist Biden auf den Kongress angewiesen.