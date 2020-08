Von Bernd Kramer, Hamburg

Seit 2013 lebt Edward Snowden in Moskau. Er verlange einen fairen Prozess, aber die US-Regierung habe bloß Folter ausgeschlossen, hatte er im vergangenen Jahr zur SZ gesagt. (Foto: Brendan McDermid/Reuters)

Zimperlich war Donald Trump nicht in seiner Wortwahl, als die Enthüllungen über die ausufernde Internetüberwachung vor gut sieben Jahren die Welt erschreckten. Edward Snowden, der Mann, der die Praktiken der NSA und anderer Geheimdienste enthüllte hatte, sei ein "Verräter", twitterte Trump im Jahr 2013, noch weit entfernt vom Weißen Haus. Und in einem anderen Tweet schrieb Trump gar: "Snowden ist ein Spion, der exekutiert werden sollte". Wenn Snowden aber Unterlagen zu Obama veröffentliche, könne er doch noch zu einem großen Fan werden.

"Ich werde mir das genau ansehen", sagte Trump

Ob Trump als US-Präsident nun tatsächlich zu einem großen Fan des im Moskauer Exil lebenden Whistleblower geworden ist, ist nicht wirklich bekannt. Zumindest aber machte er am Wochenende mit der Äußerung Furore, er wolle eine Begnadigung Snowdens ernsthaft prüfen. Er sei zwar nicht besonders vertraut mit der Angelegenheit, sagte Trump während einer Pressekonferenz in einem seiner Golfclubs. "Aber ich werde mir das genau ansehen." Die Meinungen zu Snowden seien jedenfalls geteilt, sagte Trump - ohne dabei seine eigene zu erkennen zu geben.

Bereits am Donnerstag hatten Äußerungen Trumps gegenüber der New York Post zu Spekulationen geführt. Er höre verschiedene Ansichten über die Person Snowden, sagte Trump der Zeitung. Manche seien der Meinung, Snowden werde zu Unrecht verfolgt, andere hielten ihn für einen Verräter. "Ich kenne ihn nicht, habe ihn nie getroffen. Aber viele Menschen sind auf seiner Seite."

Der Whistleblower und ehemalige NSA-Mitarbeiter war 2013 auf seiner Flucht in Moskau gestrandet, nachdem er das Ausmaß der weltweiten Überwachung öffentlich gemacht hatte. Andere Staaten, auch Deutschland, lehnten es ab, Snowden Asyl zu gewähren. Snowdens Aufenthaltsgenehmigung in Russland läuft in diesem Jahr aus und wurde bisher noch nicht verlängert. In den USA droht Snowden ein Prozess wegen Geheimnisverrats.

Trumps Vorgänger Barack Obama hatte zum Ende seiner Amtszeit zwar die Whistleblowerin Chelsea Manning begnadigt, die der Enthüllungsplattform Wikileaks unter anderem ein Militärvideo zugespielt hatte, das Kriegsverbrechen der USA im Irak dokumentiert. Eine Strafbefreiung Snowdens lehnte Obama jedoch bis zuletzt ab. "Ich kann niemanden begnadigen, der nicht von einem Gericht verurteilt wurde", hatte der scheidende US-Präsident 2016 in einem Interview mit dem Spiegel gesagt. Snowden müsse sich daher erst der amerikanischen Justiz stellen.

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte sich Snowden vor einem Jahr noch skeptisch über eine baldige Rückkehr in die USA gezeigt. "Der Ball liegt im Feld der Regierung und das schon seit Jahren", sagte Snowden. "Mein Anwaltsteam hat einen fairen Prozess zur Bedingung gemacht, einen also, in dem ich mich öffentlich rechtfertigen kann. Es wurde aber lediglich versprochen, mich nicht zu foltern." Er richte sich daher auf weitere Jahre in Moskau ein, eine Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung sei für ihn das einzig vorstellbare Szenario. "Jedenfalls sitze ich nicht rund um die Uhr neben dem Telefon in Erwartung eines Anrufs." Das war 2019. Vielleicht kommt der nun doch noch.