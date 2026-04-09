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USADie Demontage des J. D. Vance

Lesezeit: 6 Min.

Kein gutes Jahr für ihn: J. D. Vance.
Kein gutes Jahr für ihn: J. D. Vance. Jonathan Ernst/AP

Der US-Vizepräsident galt als sicherer Erbe des Maga-Throns. Nun ist er bei Trump in Ungnade gefallen – und fehlt bei einer wichtigen Entscheidung nach der anderen. Was ist passiert?

Von Boris Herrmann, New York

Als in diesem jetzt auch schon wieder ziemlich irren Jahr 2026 zum dritten Mal die Sonne aufging in Amerika, trat der US-Präsident in Palm Beach, Florida, vor die Kameras und sagte: „So etwas hat es noch nie gegeben.“

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Donald Trump scheint, ein Jahr nach dem Amtsantritt, nicht sehr gut in Form, geistig und körperlich. Falls er nicht durchhält, wird sein Vize J. D. Vance der nächste Präsident. Wer ist dieser Mann?

SZ PlusVon Claudius Seidl

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