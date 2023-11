Danica Roem, künftige Senatorin in Virginia.

Von Fabian Fellmann

Danica Roem fühlte sich früh fremd in ihrem damaligen Knabenkörper. In der fünften Klasse ahnte sie schon, dass sie transgender war. Nur fürchtete sie sich vor einem Coming-out. "Sie hätten mich verprügelt", sagte sie später in einem Interview.