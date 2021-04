Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Migranten, die an der Südgrenze der USA ankommen, ist rasant gestiegen. Im März seien dort fast 19 000 unbegleitete Kinder aufgegriffen worden, teilte die US-Grenzschutzbehörde CBP am Donnerstag mit. Das seien doppelt so viele wie einen Monat zuvor. Generell gingen die Zahlen im März deutlich nach oben: Insgesamt 172 000 Personen seien im Laufe des Monats beim Versuch des Grenzübertritts aufgegriffen worden - 71 Prozent mehr als im Februar. Die Regierung steht wegen der dramatisch gestiegenen Zahl von Migranten unter Druck. Die Republikaner beschuldigen US-Präsident Joe Biden, mit seiner liberaleren Migrationspolitik eine Krise an der Grenze ausgelöst zu haben.