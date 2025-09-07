US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsressort in „Kriegsministerium“ umbenannt. Er unterschrieb eine entsprechende Verordnung und sprach Ressortleiter Pete Hegseth sofort mit „Kriegsminister“ an. Die US-Regierung will mit dem Namen die militärische Stärke der Vereinigten Staaten unterstreichen. Wer unmittelbar nach der Unterzeichnung den X-Account des Ministeriums und die Webseite aufrief, sah bereits den neuen Namen. Hegseth hatte im Sender FoxNews gesagt, man wolle einen „Kriegerethos“ wiederbeleben und so nach außen hin abschrecken. Dies geschehe nicht, weil man Konflikte suche. Der Name „Kriegsministerium“ wurde bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Die New York Times schrieb zuvor mit Blick auf die Zuständigkeiten des Kongresses, es sei unklar, ob der Name nach Trumps Anordnung sofort rechtlich verbindlich sei. Flankiert wurde Trumps Schritt von einem Gesetzentwurf zur Umbenennung im Kongress, wie Republikaner Stunden vor der Unterzeichnung der Verordnung durch Trump mitteilten. Floridas Senator Rick Scott rief auf X auf, den Gesetzentwurf so schnell wie möglich zu verabschieden.