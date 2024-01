Von Peter Burghardt, Washington

In einem Militärkrankenhaus am Rande von Washington liegt seit Jahresbeginn ein Mann, der nicht unwesentlich für die Sicherheit der USA zuständig ist. Am 1. Januar soll Verteidigungsminister Lloyd Austin mit einem Krankenwagen ins Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda, Maryland, gefahren worden sein. Sein Zustand sei gut, beruhigte am Montag das Pentagon, er gehe seinen Amtsgeschäften nach. Seit Dienstagnachmittag ist nach tagelangen Spekulationen auch öffentlich, dass Austin wegen eines Prostata-Karzinoms behandelt wird. Die Erkrankung sei früh erkannt worden und die Prognose für eine Heilung "exzellent", teilte die Klinik mit. Allerdings fragt sich Amerika, wieso offenbar zunächst nicht mal Oberbefehlshaber Joe Biden Bescheid wusste.