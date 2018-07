18. Juli 2018, 18:49 Uhr USA Verhunzte Verneinung

Nach dem Gipfel in Helsinki bemüht sich Präsident Donald Trump um Begrenzung des Schadens. Sehr überzeugend wirkt er allerdings nicht.

Von Hubert Wetzel , Washington

Der große bayerische Dichter Ludwig Thoma hätte gleich Bescheid gewusst. Er kannte sich aus mit der doppelten Verneinung, auch mit der drei- oder vierfachen, wenn's sein musste. "Ich fragte ihn, ob er keine Zigarre nicht will, aber er sagte nein, weil er keine so starken nicht raucht", hat Thoma in den "Lausbubengeschichten" geschrieben. Wäre also Thoma am Montag in Helsinki gewesen, hätte er neben Donald Trump und Wladimir Putin gestanden, er hätte sofort gemerkt, dass dem großen amerikanischen Präsidenten ein Fehler unterlaufen ist. Hat Trump da wirklich gerade "would" gesagt? "Would"? Hätte es nicht "would not" heißen müssen oder "wouldn't"? Aber Thoma war nicht in Helsinki am Montag, und so nahm das Trump'sche Debakel seinen Lauf.

Er habe sich schlicht versprochen, sagt Trump. Aber sogleich schiebt er eine trotzige Bemerkung nach

Von Anfang an: Am Montag gaben Donald Trump und sein russischer Kollege in Helsinki eine Pressekonferenz. Darin wurde der amerikanische Präsident auf die Sabotage- und Manipulationskampagne angesprochen, die Moskau bei der Präsidentschaftswahl 2016 nach Meinung der US-Geheimdienste sowie von Sonderermittler Robert Mueller gegen die Demokratin Hillary Clinton organisiert hat. Ob und warum er Putins Dementis in dieser Sache glaube, wo doch die US-Sicherheitsbehörden recht klare Beweise für Russlands Schuld hätten? Trump antwortete: "Meine Leute sind zu mir gekommen, sie sagten, sie glauben, es war Russland. Ich habe Präsident Putin; er hat gerade gesagt, es ist nicht Russland. Ich werde dieses sagen: Ich sehe keinen Grund, warum es es wäre."

Das war nun keine sehr sauber formulierte Aussage. Aber das letzte Wort - wäre, im Original "would" - löste eine massive Krise in Washington aus, vielleicht die gefährlichste für Trump, seit er vor einem Jahr kundgetan hatte, dass unter den Neonazis, die durch Charlottesville marschiert waren, auch sehr viele gute Menschen gewesen seien. Empörung brandete auf: Der Präsident der USA glaube dem russischen Autokraten Putin, der Amerikas Wahl manipulieren wollte, mehr als den eigenen Behörden, wüteten Trumps Kritiker. Die üblichen Trump-Gegner meldeten sich entsetzt zu Wort, aber auch etliche Verbündete oder Halbverbündete des Präsidenten. Das böse Wort vom Verrat machte die Runde - laut Verfassung Grund für ein Amtsenthebungsverfahren und die Todesstrafe -, im Kapitol roch es nach Meuterei.

Am Dienstagnachmittag wurde der Druck so groß, dass Trump nachgeben musste. Er saß im Weißen Haus und trug eine Stellungnahme vor. Er habe volles Vertrauen in die US-Dienste, erklärte er, zudem akzeptiere er deren Einschätzung, dass Russland sich mit Hackerattacken in die Wahl 2016 eingemischt habe. Am Vortag in Helsinki, erläuterte Trump, habe er sich schlicht versprochen. Er habe eigentlich "wouldn't" sagen wollen statt "would" - "so eine Art doppelte Verneinung".

Der inkriminierende Satz würde nach dieser Korrektur also lauten: "Ich sehe keinen Grund, warum es es nicht wäre." Klarer formuliert: Ich glaube meinen Geheimdiensten mehr als Putin. Ich sehe keinen Grund, warum es nicht Russland gewesen sein sollte, das sich eingemischt hat.

Trump las das alles stoisch vor, etwas anderes blieb ihm nicht übrig. Doch als er fertig war, schob er, wie um zu zeigen, wie wenig er selbst von dieser eilig zusammengeschusterten Verteidigungserklärung hielt, noch eine trotzige Bemerkung nach, die nicht auf seinem Zettel stand: "Es können auch andere Leute sein. Da draußen sind viele Leute." Ein Fehlerchen bei der doppelten Verneinung? Dieser Ausrede schenkte offenbar auch der Präsident keinen so richtigen Glauben nicht.

Denn in Wahrheit klärt die Umdeutung eines einzelnen "would" in ein "wouldn't" wenig. Dass Trump Putin wegen der russischen Hackerangriffe auf die Demokraten und der Hetzkampagnen bei Facebook nicht konfrontieren wollte, war in Helsinki offensichtlich. Ebenso, dass er von der Analyse der US-Dienste zu Russlands Sabotageaktionen wenig hält. Der verhunzte Satz mit dem "would" war ja nicht die einzige Äußerung Trumps, die darauf schließen ließ. Trump hatte auch gesagt: "Ich habe Vertrauen in beide Seiten." Und: "Ich habe großes Vertrauen in meine Geheimdienstleute, aber ich muss schon sagen, dass Präsident Putins Dementi heute sehr stark und machtvoll war." Und: "Außer Fragen zu stellen kann ich auch nichts machen." Fazit: Die einen sagen dies, Putin sagt was anderes, Wirrwarr allenthalben.

Dennoch dürfte die halbherzige Wende reichen, um den politischen Druck zu mildern, zumindest den aus den eigenen Reihen. Trump beherrscht die Republikanische Partei vollkommen, 90 Prozent der Parteianhänger lieben ihn. Jeder republikanische Politiker weiß, dass das ein weit höherer Sympathiewert als der eigene ist. Trump zu kritisieren ist daher extrem riskant. Dass Republikaner den Präsidenten so selten attackieren, auch wenn sie seine Politik furchtbar finden, hat weniger mit Zustimmung zu tun als mit Angst.

Trumps devoter Umgang mit Putin, die Parteinahme gegen die US-Sicherheitsbehörden, der Schatten des Verrats, der plötzlich auf dem Präsidenten lag - all das war selbst für die eingeschüchterten Parteifreunde Trumps zu viel. Aber der Aufstand war eine Ausnahme. Die Erklärung des Präsidenten, alles sei nur ein Missverständnis gewesen, gibt seinen republikanischen Kritikern jetzt gerade genug Deckung, um sich wieder auf seine Seite zu schlagen.