Die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts ist so groß wie nie

Krieg in Nahost

Die Vereinigten Staaten haben die Angriffe nicht von einem ihrer Stützpunkte in der Region ausführt, sondern "B-1B"-Bomber von einer Militärbasis in Texas geschickt.

Die USA haben mit einem Vergeltungsschlag auf die Ermordung dreier US-Soldaten reagiert, weitere könnten folgen. Interesse an einem Krieg mit Iran haben die Vereinigten Staaten aber weiterhin nicht - und zielen deshalb wohl auch in Zukunft auf Ziele in Syrien und dem Irak.