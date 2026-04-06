Es ist ein Satz, der eine Mischung aus Frust, Wut und intellektueller Enttäuschung enthält. „Es scheint, als wäre die Geschichte für diesen Court nur von Belang, wenn es gerade passe“, schrieb Sonia Sotomayor im Juli 2024 über ihre sechs konservativen Richterkollegen am Supreme Court. Dank deren Stimmen hatte das Oberste Gericht entschieden, dass sich Präsident Donald Trump als Staatsoberhaupt der USA auf weitreichende Amtsimmunität berufen kann. Also konnte Trump etwa für seine Versuche, nachträglich das Ergebnis der verlorenen Wahl 2020 manipulieren zu lassen, nicht juristisch belangt werden. Das ermöglichte seinen zweiten Wahlsieg.