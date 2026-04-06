Es ist ein Satz, der eine Mischung aus Frust, Wut und intellektueller Enttäuschung enthält. „Es scheint, als wäre die Geschichte für diesen Court nur von Belang, wenn es gerade passe“, schrieb Sonia Sotomayor im Juli 2024 über ihre sechs konservativen Richterkollegen am Supreme Court. Dank deren Stimmen hatte das Oberste Gericht entschieden, dass sich Präsident Donald Trump als Staatsoberhaupt der USA auf weitreichende Amtsimmunität berufen kann. Also konnte Trump etwa für seine Versuche, nachträglich das Ergebnis der verlorenen Wahl 2020 manipulieren zu lassen, nicht juristisch belangt werden. Das ermöglichte seinen zweiten Wahlsieg.
Geschichte der USADie versteinerte Nation
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Konservative „Originalisten“ halten strikt am Wortlaut der US-Verfassung von 1787 fest und zementieren so die Spaltung der Gesellschaft, erklären Jill Lepore und Hiram Kümper in ihren brillanten Analysen.
Rezension von Matthias Kolb
Film:Ein größerer Gegensatz zum Trump-Amerika ist kaum denkbar
Denkerin, Zeichnerin, Feministin: Die Doku „Siri Hustvedt. Dance Around the Self“ porträtiert die Schriftstellerin und bietet Einblicke in ihre Beziehung zum verstorbenen Paul Auster. Der Film ist schon jetzt ein kostbares Dokument.
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