Venezuelas Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado war nach einer filmreifen Flucht gerade in Oslo eingetroffen, als das Drama vor der Küste ihrer Heimat in die nächste Runde ging. Diesmal nahmen die amerikanischen Streitkräfte keine mutmaßlichen Drogenschmuggler ins Visier, zuletzt hatten sie ja mehr als 20 Schnellboote versenkt und dabei mindestens 87 Menschen getötet. Die USA entdeckten ein anderes Ziel: Öl.