Venezuelas Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado war nach einer filmreifen Flucht gerade in Oslo eingetroffen, als das Drama vor der Küste ihrer Heimat in die nächste Runde ging. Diesmal nahmen die amerikanischen Streitkräfte keine mutmaßlichen Drogenschmuggler ins Visier, zuletzt hatten sie ja mehr als 20 Schnellboote versenkt und dabei mindestens 87 Menschen getötet. Die USA entdeckten ein anderes Ziel: Öl.
USADiesmal Öl statt Drogen
Lesezeit: 4 Min.
Vor der Küste Venezuelas beschlagnahmen die USA einen Tanker, der nach US-Angaben „in ein illegales Öltransportnetzwerk“ verstrickt sein soll. Die Aktion ist eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Regime in Caracas.
Von Peter Burghardt, Washington
Geopolitik:Venezuelas lange Nacht
Erst will Trump das südamerikanische Land angeblich angreifen, dann macht er auf Freund mit Maduro: Venezuela steht gerade im Fokus der Weltpolitik – nicht zum ersten Mal. Wie ist mein Land dort gelandet?
Lesen Sie mehr zum Thema