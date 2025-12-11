Zum Hauptinhalt springen

USADiesmal Öl statt Drogen

Lesezeit: 4 Min.

Dieses Bild aus einem Video, das auf dem X-Account von Generalstaatsanwältin Pam Bondi gepostet und von der Quelle teilweise unkenntlich gemacht wurde, zeigt einen Öltanker, der von den US-Streitkräften vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt wird.
Dieses Bild aus einem Video, das auf dem X-Account von Generalstaatsanwältin Pam Bondi gepostet und von der Quelle teilweise unkenntlich gemacht wurde, zeigt einen Öltanker, der von den US-Streitkräften vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt wird. (Foto: U.S. Attorney General's Office/U.S. Attorney General's Office/X)

Vor der Küste Venezuelas beschlagnahmen die USA einen Tanker, der nach US-Angaben „in ein illegales Öltransportnetzwerk“ verstrickt sein soll. Die Aktion ist eine weitere Eskalation im Konflikt mit dem Regime in Caracas.

Von Peter Burghardt, Washington

Venezuelas Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado war nach einer filmreifen Flucht gerade in Oslo eingetroffen, als das Drama vor der Küste ihrer Heimat in die nächste Runde ging. Diesmal nahmen die amerikanischen Streitkräfte keine mutmaßlichen Drogenschmuggler ins Visier, zuletzt hatten sie ja mehr als 20 Schnellboote versenkt und dabei mindestens 87 Menschen getötet. Die USA entdeckten ein anderes Ziel: Öl.

Zur SZ-Startseite

Geopolitik
:Venezuelas lange Nacht

Erst will Trump das südamerikanische Land angeblich angreifen, dann macht er auf Freund mit Maduro: Venezuela steht gerade im Fokus der Weltpolitik – nicht zum ersten Mal. Wie ist mein Land dort gelandet?

SZ PlusGastbeitrag von Karina Sainz Borgo

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite