Donald Trump lässt erneut ein Schnellboot mit mutmaßlichen Drogenhändlern aus Venezuela versenken. Kritiker sprechen von einem Verstoß gegen das Völkerrecht und befürchten eine Eskalation.

Von Peter Burghardt, Washington

Wieder ist da ein Video von einem Schnellboot in den Wellen. Erst schaukelt es in diesem Clip, den Donald Trump in seinem Netzwerk Truth Social veröffentlicht hat, dann, nach ein paar Sekunden dieser Luftaufnahme, steht das Schiff in Flammen, offenbar getroffen von einer amerikanischen Rakete. „Der Angriff ereignete sich, während sich diese bestätigten Drogenterroristen aus Venezuela in internationalen Gewässern befanden und illegale Drogen transportierten“, informiert der US-Präsident.