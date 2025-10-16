Nach Angriffen auf mutmaßliche Drogentransporte in der Karibik autorisiert Donald Trump auch Aktionen des Geheimdienstes in dem südamerikanischen Land. Es wäre nicht der erste Staatsstreich, an dem US-Agenten in der Region beteiligt wären.

Seit Wochen versenkt das US-Militär immer wieder mutmaßliche Drogentransporte vor der Küste Venezuelas, im Nachgang verschickt Donald Trump meistens Videos. Man sieht dann, wie wieder ein Schnellboot explodiert, aber nicht, wer und was an Bord war. 27 Menschen sollen bisher bei den Raketenangriffen getötet worden sein. Jetzt gibt der US-Präsident Geheimaktionen auf venezolanischem Staatsgebiet frei. „Wir schauen uns jetzt sicherlich das Land an“, sagte er am Mittwoch, „weil wir das Meer sehr gut unter Kontrolle haben.“