Jedes Jahr wird in Aachen der Karlspreis für besondere Verdienste um die europäische Einigung verliehen. In Brüssel kursiert derzeit der Witz, dass dieses Jahr Donald Trump geehrt werden könnte. Er trage mit seinen Verbalattacken gegen die EU, die Amerika angeblich schlecht behandelt, ja täglich dazu bei, dass die Europäer zusammenrückten und sich Verteidigungsstrategien überlegten.

Ein weiterer Kandidat für den Preis wäre J. D. Vance. Mit seiner scharfen Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar hat der amerikanische Vizepräsident gezeigt, dass er seinem Chef bezüglich EU-Verachtung und Europa-Kritik in nichts nachsteht. Auch in dem nun öffentlich gewordenen Signal-Chat, in dem US-Regierungsangehörige die bevorstehenden Luftangriffe auf die jemenitischen Huthi-Milizen besprochen haben, fiel Vance vor allem dadurch auf, dass er sich abfällig über Europa äußerte.

In einigen Runden zeigte er sich aufmerksam, gut informiert und gar nicht ruppig

Er sei es leid, schrieb Vance, dass wieder einmal die Amerikaner mit ihrem Militär den Europäern aus Schwierigkeiten helfen müssten. Schließlich profitiere vom Transit durch den Suezkanal, den die Huthi mit ihren Angriffen auf Frachtschiffe im Roten Meer stören, vor allem der europäische Handel, nicht der amerikanische. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth pflichtete Vance prompt bei. Diese Schmarotzerei der Europäer sei „lächerlich“.

In Brüssel, der Hauptstadt der Gescholtenen, hat dieser rüde Ton Empörung ausgelöst. Allerdings stellt man sich dort unter Diplomaten auch eine Frage: Warum? Was treibt Vance eigentlich dazu, bei jeder Gelegenheit auf die Europäer einzudreschen?

Denn der Vizepräsident kann sich offenbar auch ganz anders benehmen. Als Vance im Februar in Europa war, traf er sich zunächst in Paris mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der europäischen Außenbeauftragten Kaja Kallas, später in München mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Außenministerin Annalena Baerbock. Leute, die in diesen Runden saßen, berichten durchweg von einer angenehmen Atmosphäre. Vance sei ein aufmerksamer, gut informierter, ganz und gar nicht ruppiger Gesprächspartner gewesen, heißt es.

Vance wird der Ehrgeiz nachgesagt, 2028 selber US-Präsident zu werden

Diese Diskrepanz zwischen dem, wenn man es so nennen will, Hinter-verschlossenen-Türen-Vance und dem Vor-Publikum-Vance verwirrt europäische Regierungsvertreter. Dabei kann ihnen dieses Phänomen eigentlich nicht ganz neu sein, solche Unterschiede kann man bei EU-Gipfeltreffen auch erleben. Notorisch ist in dieser Hinsicht Viktor Orbán, der ungarische Regierungschef: Der sogenannte Draußen-Orbán schimpft gern vor den Kameras auf die EU, die Ungarn drangsaliere. Im Sitzungssaal bei den Kolleginnen und Kollegen ist dann jedoch der Drinnen-Orbán sehr freundlich und stimmt den Vorhaben eben jener EU zu.

Es gibt Beobachter in Brüssel, die bei Vance ein ähnliches Spiel vermuten. Zwar hat der US-Vizepräsident nie einen Hehl aus seiner Meinung gemacht, dass Amerika einen unverhältnismäßig großen Anteil der militärischen Lasten in der Nato trägt und die Europäer mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben sollen. Amerikas Hilfe für die Ukraine hat er ebenfalls mit diesem Argument kritisiert. Der Krieg dort sei ein europäisches Problem, das Europa mit seinen eigenen Mitteln lösen müsse. Und auch in dem Signal-Chat argumentierte Vance so: Europa solle selber die Sicherheit von Seerouten in seiner Nachbarschaft gewährleisten.

Doch manchen Diplomaten fällt auch auf, dass Vance – dem durchaus der Ehrgeiz zugesprochen wird, 2028 selbst US-Präsident zu werden – sich immer dann besonders bissig und überzogen über die europäischen Verbündeten äußert, wenn er ein bestimmtes Publikum hat: Donald Trump und die Gruppe von absoluten Loyalisten, mit denen der US-Präsident sich umgeben hat. Das war bei der Münchner Rede so, die Trump als „brillant“ lobte. Es war in dem Signal-Chat so, an dem neben Vance auch etliche besonders überzeugte Trump-Getreue wie etwa Hegseth teilnahmen. Und es war ganz offensichtlich so, als Vance kürzlich im Oval Office den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij hart anging, weil dieser angeblich Trump gegenüber nicht genug Dankbarkeit zeige.

Bei allem, was Vance tue und sage, habe er daher vermutlich auch stets die Wirkung im Blick, die das auf Trump haben könnte, sagt ein Diplomat in Brüssel. Vielleicht lässt sich so auch die spontane Reise des Vizepräsidenten nach Grönland an diesem Freitag erklären. Für die zu Dänemark gehörende arktische Insel hat sich Vance früher nie interessiert. Aber seit Trump darüber redet, dass die USA Grönland unbedingt besitzen müssten, argumentiert Vance voller Inbrunst genauso und nennt Dänemark „einen schlechten Verbündeten“.

Gut möglich, dass Vance mit dem provokanten Besuch auch einen kleinen Fehler gutmachen will, der ihm unterlaufen ist: In dem Signal-Chat wagte er es, Trump zu kritisieren. Der Präsident verstehe offenbar nicht, welche Botschaft er an Europa sende, wenn wieder die Amerikaner die schmutzige Arbeit im Kampf gegen die Huthi übernähmen, schrieb Vance. Durch die Veröffentlichung des Chats weiß jetzt auch Trump – und die Weltöffentlichkeit – von dieser Rüge. In Trumps Orbit aber ist Loyalität das höchste Gut. Und wie lässt sich diese Treue besser beweisen als durch eine Reise zu den bösen, undankbaren Europäern?